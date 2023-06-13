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Общество13 июня 2023 11:50

Пострадавшим от обстрелов белгородцам с 15 июня начнут выплачивать по 50 тысяч рублей

Выплаты положены тем, кто полностью потерял имущество
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Власти региона напоминают, что матпомощь положена тем, кто полностью потерял имущество или не имеет доступа в свои дома, чтобы воспользоваться им.

Власти региона напоминают, что матпомощь положена тем, кто полностью потерял имущество или не имеет доступа в свои дома, чтобы воспользоваться им.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В Белгородской области с 15 июня начнут начислять материальную помощь в размере 50 тысяч рублей. Это вторая единоразовая выплата. Первую, в 10 тысяч рублей, закончат выплачивать уже завтра, 14 июня. Ее получают жители населенных пунктов, где введен режим ЧС, Шебекинского округа, которые оказались под обстрелами в конце мая и начале июня, и Грайворонского округа, которых затронула контртеррористическая операция 22-23 мая. Об этом стало известно во время оперативного совещания регионального правительства.

Власти региона напоминают, что матпомощь положена тем, кто полностью потерял имущество или не имеет доступа в свои дома, чтобы воспользоваться им.

На единовременную выплату могут рассчитывать следующие получатели:

- жители 15 населенных пунктов, где введен режим ЧС;

- жители 4-х территорий Шебекинского городского округа, где не вводился режим ЧС, но находиться там опасно – это г. Шебекино, поселок Шебекинский, села Новая Таволжанка и Архангельское (прописанные по состоянию на 31 мая 2023 года). А также жители сел Козинка, Гора-Подол, Глотово, Заречье-Первое и Заречье-Второе Грайворонского округа (прописанные по состоянию на 22 мая 2023 года).

Помимо этого, на оперативном совещании правительства Белгородской области было принято решение включить в список получателей единовременных выплат и жителей шебекинского села Ржевка.

Также власти приняли решение внести в специальный реестр для последующего предоставления социальных гарантий для проживающих в Шебекино с регистрацией в других населенных пунктах.

Напомним, оформить выплаты можно во всех отделениях МФЦ Белгорода и спортивном комплексе Светланы Хоркиной, где работает ПВР.

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