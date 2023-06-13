Пострадавшим от обстрелов белгородцам с 15 июня начнут выплачивать по 50 тысяч рублей

Власти региона напоминают, что матпомощь положена тем, кто полностью потерял имущество или не имеет доступа в свои дома, чтобы воспользоваться им. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В Белгородской области с 15 июня начнут начислять материальную помощь в размере 50 тысяч рублей. Это вторая единоразовая выплата. Первую, в 10 тысяч рублей, закончат выплачивать уже завтра, 14 июня. Ее получают жители населенных пунктов, где введен режим ЧС, Шебекинского округа, которые оказались под обстрелами в конце мая и начале июня, и Грайворонского округа, которых затронула контртеррористическая операция 22-23 мая. Об этом стало известно во время оперативного совещания регионального правительства.

Власти региона напоминают, что матпомощь положена тем, кто полностью потерял имущество или не имеет доступа в свои дома, чтобы воспользоваться им.

На единовременную выплату могут рассчитывать следующие получатели:

- жители 15 населенных пунктов, где введен режим ЧС;

- жители 4-х территорий Шебекинского городского округа, где не вводился режим ЧС, но находиться там опасно – это г. Шебекино, поселок Шебекинский, села Новая Таволжанка и Архангельское (прописанные по состоянию на 31 мая 2023 года). А также жители сел Козинка, Гора-Подол, Глотово, Заречье-Первое и Заречье-Второе Грайворонского округа (прописанные по состоянию на 22 мая 2023 года).

Помимо этого, на оперативном совещании правительства Белгородской области было принято решение включить в список получателей единовременных выплат и жителей шебекинского села Ржевка.

Также власти приняли решение внести в специальный реестр для последующего предоставления социальных гарантий для проживающих в Шебекино с регистрацией в других населенных пунктах.

Напомним, оформить выплаты можно во всех отделениях МФЦ Белгорода и спортивном комплексе Светланы Хоркиной, где работает ПВР.