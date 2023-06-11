Движение поездов в Белгородской области после схода 15 вагонов частично восстановили

Сошедшие вагоны с путей убраны, ремонтно-восстановительные работы продолжаются. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 11 июня, в 8:30 было восстановлено движение поездов по одному пути на перегоне Хлевище-Бирюч, - сообщает пресс-служба ЮВЖД.

Напомним, что оно было прервано сходом 15-ти вагонов грузового поезда.

- В настоящее время пригородные поезда следуют согласно расписанию.

Тем временем, в связи с происшествием маршрут пригородного поезда №6402 сообщением Валуйки - Алексеевка сократили до станции Бирюч, а также отменили пригородный поезд №6401 Алексеевка - Валуйки отправлением в 5:36.

Как пояснили в ЮВЖД, доставку восьми пассажиров организовали при помощи автотранспорта.

- Сошедшие вагоны с путей убраны, ремонтно-восстановительные работы продолжаются, - добавил губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, что накануне, 10 июня, в Алексеевском городском округе 15 грузовых вагонов локомотива сошли с рельсов. По предварительной информации, никто не пострадал. Состав следовал до станции одного из предприятий. Информация о причинах происшествия уточняется.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, свыше 170 единиц различных боеприпасов прилетели в Белгородскую область со стороны Украины 10 июня.