Свыше 170 единиц различных боеприпасов прилетели в Белгородскую область со стороны Украины 10 июня 2023

По-прежнему крайне напряженная обстановка в Шебекинском городском округе. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 11 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 10 июня.

По-прежнему крайне напряженная обстановка в Шебекинском городском округе. На его территорию приземлились 12 артиллерийских и 34 минометных снарядов, кроме того зафиксированы семь сбросов взрывных устройств с БПЛА. Количество разрушенных и повреждённых домов и машин в Шебекино (удары наносились по окраинам города) уточняется. По селу Мурому и поселку Новой Таволжанке выпущены 11 и девять минометных снарядов соответственно.

В Грайворонском горокруге село Сподарюшино атаковали из миномета и гранатомета (41 раз). По селу Новостроевка-Вторая из самоходной артиллерийской установки выпущены десять снарядов, рядом с селом зафиксировали 29 гранатометных выстрелов. Повреждены забор и кровля хозяйственной постройки частного домовладения, а также ЛЭП.

В Белгородском районе в селе Журавлевке приземлились 16 минометных и 15 артиллерийских снарядов. По селу Нехотеевка били из артиллерии (три прилёта). В результате работы ПВО в посёлке Разумном и селе Стрелецком осколками повреждена кровля в двух домах. 18 минометных снарядов прилетели на окраину хутора Старый Волоконовского района.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, осколочное ранение ноги получила жительница Белгородской области после атаки ВСУ 9 июня.