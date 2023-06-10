Больная жена, шесть кошек и четверо котят: почему жители не покидают находящийся под ежедневным обстрелом белгородский Шебекино

посчитать точное количество разрушенных и поврежденных домов и машин пока не удается. Скриншот видео. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко приехал в Белгородскую область, накануне, 9 июня, с рабочим визитом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава нашего региона Вячеслав Гладков.

Губернатор, Кириенко и глава Шебекинского округа Владимир Жданов посетили ряд населенных пунктов, которые находятся под ежедневыми обстрелами ВСУ. Это город Шебекино и село Новая Таволжанка.

- На сегодняшний день в Шебекино остается 2703 человека. Гуманитарная помощь есть – администрация и волонтеры подвозят воду и необходимые продукты питания.

Гладков признался, что в очередной раз уговаривал оставшихся жителей переехать в Белгород.

- Но у каждого своя история, почему отказываются покинуть город.

Пожилой мужчина рассказал, что у него болеет жена и ей нужны лекарства, не хотят быть никому обузой и попросили привезти необходимые препараты. На предложение перевести в больницу получили категорический отказ.

- Обязательно просьбу выполним. И очень надеемся, что они изменят свое решение.

В другом районе города пообщались с жителем, который не уезжает потому, что у него шесть кошек, совсем недавно одна из них окотилась, принесла четверо котят.

- Мужчина сильно переживает за своих питомцев и не хочет бросать их. Глава округа будет возвращаться в город и дополнительно привезет корм для животных.

Встретили бабушку, которая вечером гуляла по пустому городу. Уезжать из любимого и дорогого Шебекино не хочет наотрез, говорит:

- Это мое родное место.

Не терять бодрость духа помогает любимый питомец – маленькая собачка. Единственное, о чем попросила, – помочь с окнами.

- От взрывной волны выбило стекла, самостоятельно бабушка их забила мешковиной, но так как свет дневной мешковина полноценно не пропускает, а в городе электричество есть пока только частично, привезем и забьем ей временно окна пленкой.

По словам Вячеслава Владимировича, посчитать точное количество разрушенных и поврежденных домов и машин пока не удается. К последним разрушениям добавилось прямое попадание снаряда в здание торгового центра, оно горело вчера.

- Как только оперативная обстановка позволит, сразу же приступим к восстановительным работам самого цветущего города Шебекино,- пообещал Гладков.

В Новой Таволжанке осталось порядка 170 человек.

- Там пока нет возможности подключить электричество, - сообщил губернатор.

К ним с гуманитарной помощью приезжают сотрудники администрации, самооборона и волонтеры, привозят воду и продукты.

Каждого жителя стараются убеждать в индивидуальном порядке временно покинуть населенный пункт до полной стабилизации на границе.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, вчера, 9 июня, осколочное ранение ноги получила жительница Белгородской области после атаки ВСУ. 14 населенных пунктов в пяти муниципалитетах обстреляли со стороны Украины.