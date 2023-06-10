Осколочное ранение ноги получила жительница Белгородской области после атаки ВСУ 9 июня 2023

9 июня. Белгород. На офисное здание упал беспилотник со взрывным устройством. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 10 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 9 июня.

Традиционно самая напряженная ситуация сохраняется в Шебекинском городском округе. Суммарно выпущено 82 единицы различных боеприпасов, восемь сбросов взрывных устройств с БПЛА. В Шебекино атаковали окраины города. Количество разрушенных и поврежденных домов и автомобилей уточняется. По селу Муром выпущены 15 минометных снарядов. Поселок Новую Таволжанку обстреливали из «Града» – десять прилетов. Повреждены шесть домов. На село Нижнее Березово пришлось пять прилетов. Есть одна пострадавшая – женщина с легким осколочным ранением ноги. От госпитализации отказалась. По селу Терезовке выпущены три минометных снаряда. В селе Белянке зафиксированы два прилета. Повреждены сельхозпредприятие и две машины.

В Белгородском районе по селам Журавлевке и Нехотеевке пришлись 16 и девять минометных снарядов соответственно. После работы ПВО в поселке Разумное осколками повреждены четыре машины, в селе Никольском - один частный дом (посечены фасад и кровля). В Белгороде на офисное здание упал беспилотник со взрывным устройством. Частично разрушена крыша здания. Осколками повреждены два автомобиля. Над Белгородом по двум воздушным целям сработала наша система ПВО. Осколками повреждена одна машина. В Грайворонском городском округе по селу Смородино выпущены два минометных снаряда (повреждены три дома). Две гранаты были сброшены рядом с селом Дроновкой. По селу Тишанке Волоконовского района выпущены три снаряда.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, вчера, 8 июня, четверо человек получили ранения при обстреле Белгородской области со стороны Украины.