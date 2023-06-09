Четверо человек получили ранения при обстреле Белгородской области со стороны Украины 8 июня 2023

В Шебекино удары наносились по жилым массивам и промзоне. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 9 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 8 июня.

Хуже всего обстановка в Шебекинском городском округе, по которому было выпущено 195 единиц различных боеприпасов. Вновь не обошлось без пострадавших. Ранены - мужчина с осколочными ранениями нижних конечностей и подмышечной области, мужчина с осколочными ранениями стопы, предплечья и спины, мужчина с открытой раной грудной клетки.

В Шебекино удары наносились по жилым массивам и промзоне. Количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется. По хуторам Мухин, Калинский и селу Зиборовка выпущены 13, два и девять снарядов соответственно. По поселку Новая Таволжанка били снарядами «Града» – зафиксировано 10 прилетов. На территории округазафиксированы шесть сбросов взрывных устройств с БПЛА.

В Грайворонском районе на территории хутора Байрак и села Новостроевка-Вторая приземлились десять и девять выстрелов из миномета соответственно. Повреждено производственное здание, газо- и электроснабжение. В Белгородском районе из артиллерии обстреляли села Красный Хутор и Журавлевку – по пять раз каждое. В результате работы ПВО в поселке Разумное осколками повреждены восемь частных домов, окна в одной квартире, спортивный объект и 19 машин.

По Волоконовскому району выпущены шесть снарядов. По селу Тишанке и хутору Старому пришлось четыре и два прилета соответственно. Били из миномета и артиллерии. В Краснояружском районе дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект в окрестностях села Староселье. На окраине села Вязовое обнаружили четыре БПЛА противника, один из которых удалось сбить, три упали сами. Есть пострадавший с незначительными осколочными ранениями. Мужчина самостоятельно прибыл в больницу. Тем временем хутор Лозовая Рудка Борисовского района попал под минометный обстрел. Повреждена ЛЭП.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, Следком России расследует факты обстрелов населенных пунктов Белгородской области.