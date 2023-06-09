В Белгороде на офисное здание упал беспилотник 9 июня 2023

Есть незначительные разрушения крыши и котельной, также осколками повреждены два автомобиля. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 9 июня, на офисное здание в Белгороде упал БПЛА с последующим возгоранием. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

- Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся. Его уже потушили. Пострадавших нет, есть незначительные разрушения крыши и котельной, также осколками повреждены два автомобиля.

По словам Вячеслава Владимировича, на месте находятся мэр Белгорода Валентин Демидов и оперативные службы.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, трое жителей Белгородской области получили ранения после атаки ВСУ в ночь с 8 на 9 июня. Тем временем, накануне, 8 июня, две воздушные цели сбиты системой ПВО на подлете к Белгороду.