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Политика9 июня 2023 13:18

В Белгороде на офисное здание упал беспилотник 9 июня 2023

Детонации не произошло
Алексей СЕРГУНИН
Есть незначительные разрушения крыши и котельной, также осколками повреждены два автомобиля.

Есть незначительные разрушения крыши и котельной, также осколками повреждены два автомобиля.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 9 июня, на офисное здание в Белгороде упал БПЛА с последующим возгоранием. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

- Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся. Его уже потушили. Пострадавших нет, есть незначительные разрушения крыши и котельной, также осколками повреждены два автомобиля.

По словам Вячеслава Владимировича, на месте находятся мэр Белгорода Валентин Демидов и оперативные службы.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, трое жителей Белгородской области получили ранения после атаки ВСУ в ночь с 8 на 9 июня. Тем временем, накануне, 8 июня, две воздушные цели сбиты системой ПВО на подлете к Белгороду.

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