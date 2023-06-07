Дроны-камикадзе дважды атаковали Белгородскую область 6 июня 2023

По хутору Старому Волоконовского района и селу Цаповке Борисовского района выпушены четыре и один минометные снаряды соответственно. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 7 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 6 июня.

Самая напряженная обстановка в Шебекинском городском округе, на который пришлись 460 единиц различных боеприпасов. В их число вошло 26 сбросов взрывных устройств с БПЛА. В Шебекино удары наносились преимущественно по жилым массивам. Количество разрушенных и поврежденных домов и машин уточняется. Село Безлюдовку снарядами «Града» обстреляли 16 раз. В одном доме выбиты окна. По селу Муром выпущены 15 артиллерийских снарядов (повреждены три дома). В поселке Новая Таволжанка зафиксированы 57 прилетов (десять домов). По хутору Гордюшкин и селу Сурково выпущены по девять минометных снарядов.

В селе Козинка Грайворонского района повреждена газовая труба. Под временное отключение попали 74 абонента. Противник дважды сбросил взрывное устройство с беспилотников в районе поселка Горьковский и трижды - в селе Новостроевка-Вторая. По окраинам села Сподарюшино выпущено шесть минометных снарядов.

В Белгородском районе в селе Журавлевке насчитали 33 артиллерийских снаряда, дважды атаковал дрон-камикадзе. Повторные повреждения получили пять домов. В селах Нечаевка и Лозовое зафиксировано восемь и три прилетов соответственно. В селе Драгунское противник дважды сбросил самодельное взрывное устройство с беспилотников. В селе Таврово-8 наша система ПВО сбила два дрона противника. В результате работы ПВО в поселке Разумное осколками повреждены кровля одного дома и одна машина.

По хутору Старому Волоконовского района и селу Цаповке Борисовского района выпушены четыре и один минометные снаряды соответственно. Над Белгородом по двум воздушным целям сработала наша система ПВО. В результате падения осколков повреждены три машины.