Семейный подряд Василия Курчина

Дружный коллектив Василия Курчина (Василий – крайний слева).

Василий Курчин – открытый, обаятельный и мягкий человек. Немного удивительно, что свою профессиональную жизнь он посвятил обвалке и жиловке на мясоперерабатывающем предприятии. Это операции на конвейере, которые позволяют точным движением острого ножа получить из целой туши идеальное филе. Почему удивительно? Потому что выглядит обвальщик примерно так: витязь в кольчужном фартуке и кольчужных перчатках и с почти что саблей в руках.

- Василий, почему Вы выбрали эту работу?

- Когда я впервые вошел на завод и увидел, сколько там людей, меня это и подкупило. Я очень люблю, ценю общение. И не пожалел, что пришел! Мне было интересно, я обучался разным операциям, постепенно становился универсалом. Сейчас могу встать, практически, на любой этап конвейера. И такая стратегия – максимально разобраться во всем и всему научиться - оказалась правильной, принесла плоды.

- Вы о карьерном росте?

- Да. В компании меня довольно быстро заметили и предложили стать экспертом – предстояло обучать новых сотрудников. Мне это очень откликнулось: передать все, что знаешь, другим людям, помочь им, дать профессию – для меня это ценно. Студенты, выпускники только начинают взрослую жизнь, им сложно. Особенно в провинции, где выбор все еще не так велик.

Мне приятно понимать, что я своим опытом, своим уважением к этой профессии и предприятию помогаю ребятам крепко встать на ноги. Работа у обвальщиков и жиловщиков не простая, не стану лукавить. Она требует внимания, терпения, сосредоточенности. Но ведь и оплата достойная. Такую зарплату, да чтобы без опыта работы, попробуй еще найди.

Наш собеседник уверен: важно уважать и себя в профессии, и то, что делаешь.

- А как обучение проходит?

- Знаете, что еще у нас на предприятии ценно? Отношение к людям, которые хотят работать и развиваться. Когда я согласился стать экспертом, мне оборудовали отдельное помещение, оснастили его так, как я попросил, сделали тренажер – имитацию конвейера. И теперь все стажеры – обвальщики и жиловщики - приходят именно туда. Примерно десять смен мы с ними учимся, начинаем с инструктажа, техники безопасности, постепенно продвигаемся дальше.

И эти люди - уже полноценные сотрудники, они получают оплату. Их также привозят на работу и отвозят домой на корпоративных автобусах. Выдают спецодежду. Это, по своему опыту скажу, тоже немаловажно. Ты не просто экипирован и защищен, ты одет в красивую, качественную одежду. Поэтому и чувствуешь себя достойно.

- То есть можно прийти совсем без опыта?

- Конечно, гораздо важнее само желание работать, а мы всему научим. Сначала стажировка, в агрохолдинге она тоже оплачивается, потом ставим на конвейер, помогаем. Мастер участка присматривает, подсказывает. А дальше уже свободное плавание. Повышай разряд и зарплату.

- Вы до этого работали на других крупных предприятиях, почему 6 лет назад перешли в «Мираторг»?

- Много факторов повлияло. Конечно, агрохолдинг у всех на слуху, гигантское предприятие, только наш завод пару десятков тонн мяса в смену производит. А сколько еще регионов. Продукцию поставляют во все уголки страны, во многие страны мира. Мне это очень нравится, приятно быть причастным к такому масштабу.

Вот, к примеру, в Курске не так давно новый завод запускали, и мы ездили помогать. Это опыт и воспоминания на всю жизнь! Наш крошечный, но вклад в историю.

Сегодня предприятие дает работу более чем трем тысячам человек.

- А как получился настоящий семейный подряд?

- Первым пришел на предприятие старший брат Александр - он до меня здесь примерно год уже работал оператором на линии упаковки продукции. Он мне и посоветовал: зачем ездить на работу далеко, если вот рядом с домом такое предприятие, зарплата высокая, стабильная, выплаты строго два раза в месяц? Для мужчины важно понимать, что ты способен обеспечить семью.

Следующим к нам присоединился третий брат – Сергей. Он тоже оператор, как и Александр. А потом его жена, Оксана, стала работать в корпоративном детском саду агрохолдинга, готовить малышам завтраки, обеды и ужины.

- А Ваша дочь Виктория тоже по вашему совету пришла?

- Она впервые на завод пришла на практику – получает специальность технолога мясопереработки. Понравилось. А на заработанные деньги съездила отдохнуть к морю, для 20-летней девушки это, я вам скажу, достойный результат. Поэтому она перешла на свободное посещение в вузе и теперь работает уже полноценно.

- Все Ваши родные начинали с самых простых должностей. Это жизненная позиция?

- Дочка, конечно, мастером хочет быть. Но я советую не торопиться. Теоретика и практика всегда видно. Какой бы вуз ты ни окончил, если сам руками не попробовал, до конца никогда не поймешь все нюансы. Поэтому я за такой подход. Начинай снизу и двигайся вперед. Учись новым операциям – это обязательное условие для повышения разряда. Выше разряд – выше зарплата.

А дальше тебя обязательно заметят. Так было и со мной - я выбрал себе помощника из числа самых способных и активных. Став экспертами, тоже на месте не стоим, у нас добавляются обязанности, мы постоянно развиваемся. Такой порядок вещей мне кажется правильным и эффективным. Поэтому я и своей дочери, и ученикам советую: уважай себя в профессии, уважай то, что ты делаешь. Тогда и деньги будут, и должности.