Поверка электросчетчика: о чем важно знать

Фото: Архив пресс-службы гарантирующего поставщика электроэнергии.

Напомним, что с 1 июля 2020 года Белгородэнергосбыт отвечает в регионе за организацию коммерческого учета электроэнергии в многоэтажных жилых домах, а сетевая компания – в районах индивидуального жилищного строительства и частной застройки. Это связано с Федеральным законом № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации», который определил электросчетчики зоной ответственности энергетиков.

Как известно, гарантирующий поставщик установил свыше 20 000 интегральных счетчиков и создал на территории Белгородской области интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности) в МКД, в которую включены свыше 9 000 общедомовых и 8 000 индивидуальных приборов учета.

Помимо замены электросчетчиков, как указано в п.80(1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 года, с 1 мая 2023 года сбытовая компания занимается и поверкой ранее установленных приборов учета.

Если у вашего счетчика истек срок госповерки, обращайте внимание на информацию о планируемых к поверке приборах учета, размещенную в едином платежном документе, на информационных стендах многоквартирного дома, а также на ежемесячные сообщения на официальном сайте белгородэнергосбыт.рф в разделе Физическим лицам – Учет электроэнергии – План поверки приборов учета.

Процедура поверки включает:

демонтаж прибора учета, его транспортировку к месту проведения поверки, непосредственно поверку прибора учета, транспортировку к месту установки, установку прибора и его допуск в эксплуатацию.

Длительность процесса — с момента демонтажа и до момента допуска прибора учета в эксплуатацию после проведения поверки — составляет до 5 рабочих дней. В это время определение объема потребленной электрической энергии будет производиться расчетным способом в соответствии с действующим законодательством (п.59 Правил).