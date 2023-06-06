Вячеслав Гладков: «Противника в Белгородской области нет»

Гладков: "У нас задача одна – безопасность и спокойствие людей". Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил жителям региона о том, что на территории Белгородской области противника нет, в том числе и в Новой Таволжанке.

Глава региона встретился с жителями Шебекино, которые получают гуманитарную помощь. Губернатор рассказал им о мерах поддержки, которые идут от федерального правительства – единоразовые выплаты, оплата коммунальных услуг с 1 июня, кредитные каникулы и другое.

Также Вячеслав Гладков подчеркнул, что информацию обо всех сложных событиях в области власти стараются донести до населения максимально оперативно. Белгородцы по-прежнему волнуются и задают вопросы о безопасности территории.

- Понимаем, что жителям региона тяжело. Сегодня противника на территории Белгородской области нет. На территории Новой Таволжанки противника нет. Каждый пытается решить свои личные проблемы, комментируя нашу ситуацию, прикладываясь к ней, пытаясь увеличить уровень своей аудитории. У нас задача одна – безопасность и спокойствие людей. А если сложно – мы должны профессионально и четко решать вопросы. Наше главное преимущество – это честность взаимоотношений между властью всех уровней и населением. Надеюсь, так будет и дальше, - заявил губернатор Белгородской области.