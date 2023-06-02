Белгородские энергетики приняли участие интерактивной выставке профессий «Билет в будущее»

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Энергетики рассказали школьникам и их родителям о своей профессии и перспективах ее развития на ближайшую пятилетку. Особый интерес у ребят вызвали тематические инженерные мастер-классы.

На макете «Высокоавтоматизированные сети» можно было самостоятельно включить и выключить свет на улицах города и в жилых домах, познакомиться с отдельными видами современного энергооборудования, включить «в сеть» альтернативные источники энергии.

Специалисты по современным системам учета электроэнергии научили ребят рассчитывать объем энергопотребления конкретного дома, улицы, предприятия. А специалисты по наружному освещению на учебном стенде продемонстрировали работу уличных светильников, рассказали о возможностях дистанционного управления ими и настройке автоматизированного графика работы освещения в населенных пунктах области.

На выставке побывало около 300 учащихся 6-11 классов. Большая часть из них только определяется с выбором профессии, поэтому повышение информированности в этом направлении имеет огромное значение.

- Энергетика имеет огромный инновационный потенциал, на который в современном обществе идет активный запрос. А кто, как не сегодняшние школьники лучшие инноваторы? За ними будущее движение вперед: с нестандартными смелыми решениями, оригинальными проектами, уникальными замыслами и свежими идеями. Выдать этот «билет в будущее», в яркую, светлую жизнь должны именно мы, взрослые, защищая наших детей, ориентируя в профессии, направляя по верному жизненному пути, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.