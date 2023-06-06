На Белгородчине появился еще один спортивно-игровой комплекс

Фото: Александр Белашов.

В Губкине, при финансовой поддержке Металлоинвеста, построен современный спортивно-игровой комплекс, включающий в себя футбольно-баскетбольную площадку, уличные тренажёры, игровые элементы, доступные для детей с ограничениями по здоровью. Он расположился на одной из центральных улиц города – ул. Лазарева.

Проектирование и строительство комплекса выполнялось с учётом мнений и предложений губкинцев. Все элементы смонтированы в соответствии с требованиями безопасности и общепринятыми спортивным стандартам.

- С инициативой строительства площадки выступили жители этого района. Идею поддержала лебединский депутат Елена Важенина — проект был включен в программу мероприятий СЭП и получил финансирование со стороны горно-металлургического холдинга, – отметил директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы Владимир Евдокимов. – Строительство комплекса – наглядный пример открытого и эффективного взаимодействия местных сообществ, органов власти и Компании. С каждым реализованным проектом Губкин становится более комфортным, привлекательным для жителей и гостей города.

Инвестиции в проект составили 8 миллионов рублей - средства выделены в рамках программы социально-экономического партнёрства (СЭП) с правительством Белгородской области. Проект комплекса был включён во всероссийскую программу «Пять шагов для городов», направленную на качественное изменение городской среды и формирование активного городского сообщества. Специалисты программы помогли организаторам с подготовкой проекта, выбором тренажёров и игровых форм, с учётом их специфики и доступности маломобильными гражданами.

На празднике в честь открытия комплекса волонтеры комбината совместно с центром внешкольной работы «НеШкола» организовали для детей подвижные игры, провели спортивные состязания, творческие мастер-классы и другие активности.