611 единиц различных боеприпасов прилетели со стороны Украины в Шебекинский горокруг Белгородской области 4 июня 2023

Количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей в Шебекино уточняется. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 5 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 4 июня.

В очередной раз самая напряженная обстановка зафиксирована в Шебекинском горокруге, на который пришлось 611 единиц различных боеприпасов. В селе Новая Таволжанка зафиксировано 185 прилетов. Повреждены кровля многоквартирного дома, территория центральной площади, учреждение культуры. В селе Муром насчитали 140 прилетов. Обстрелы велись с помощью РСЗО «Град», миномета и ствольной артиллерии. Количество поврежденных домов и машин уточняются, один дом имеет значительные повреждения. В Шебекино имеются многочисленные повреждения модулей центрального рынка, коммерческих объектов, промышленного предприятия. Количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется. По хуторам Стадников и Панков выпущено 11 и пять минометных снарядов соответственно. По селам Графовка и Безлюдовка – три и два артиллерийских снаряда соответственно. На территорию городского округа зашла вражеская ДРГ. Украинские террористы пытались переправиться через реку в районе села Новая Таволжанка, но наши военнослужащие их остановили.

В Белгородском районе шесть артиллерийских снарядов прилетели на территорию села Нечаевки. В селе Драгунское противник сбросил два самодельных взрывных устройства с беспилотников. Поврежден один из энергетических объектов. В результате работы ПВО один из осколков упал на участок автодороги в поселке Разумное. Есть один пострадавший: мужчина с осколочным ранением поясничного отдела доставлен в больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. В селах Нижний Ольшанец и Стрелецкое повреждены по одному частному дому. В Грайворонском горокруге по селам Глотово и Козинке выпущено 14 и 11 минометных снарядов. Сгорел сарай в одном из домовладений. На территорию КПП прилетели девять снарядов. Из миномета обстреляли село Вериговку Валуйского городского округа, хутор Старый и село Тишанка Волоконовского района. Прилетели десять, три и шесть снарядов соответственно. В Тишанке поврежден один из домов. В Борисовском районе из миномета обстреляли село Казачье Рудченское.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 4 июня, украинские террористы пытались прорваться в Белгородскую область.