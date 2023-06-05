Подростка контузило в результате обстрела в Белгородской области

Снарядом также поврежден один частный дом. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел ВСУ 5 июня. В результате атаки есть один пострадавший – 14-летний мальчик из села Глотово. Подростка с контузией доставили в детскую областную больницу в Белгород. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- В момент обстрела мальчик находился на улице и получил контузию. В районной ЦРБ ему оказали первую медицинскую помощь, сейчас врачи доставляют его в детскую областную больницу, - написал губернатор в соцсети.

Помимо этого, в селе снарядом повреждено одно частное домовладение: выбиты окна, посечены кровля и фасад, повреждение есть и у хозяйственных построек.

Под обстрел со стороны Украины попали также населенные пункты Сподарюшино, Почаево и Козинка. В результате сегодняшних атак ВСУ повреждений нет. Оперативные службы продолжают обследование территории.