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Вчера, 4 июня, подразделения Вооруженных Сил и Пограничной службы ФСБ России сорвали попытку двух групп украинских террористов проникнуть на территорию Белгородской области в районе села Новая Таволжанка. Об этом сообщает телеграм-канал Министерства обороны РФ.

Около 13:00 под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов террористы попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки. При помощи авиации и артиллерии ЗВО нападавшие были уничтожены.

В результате ликвидированы более десяти террористов, две лодки и один бронеавтомобиль. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы подавлены пять украинских минометных взводов и уничтожены: боевая машина РСЗО «Град» в районе города Волчанск Харьковской области, а также две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, наносивших удары по российской территории. Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, вооруженные силы РФ нанесли артиллерийский удар по ДРГ ВСУ в белгородском селе Новая Таволжанка.