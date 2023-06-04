17 населенных пунктов в семи муниципалитетах Белгородской области обстреляли ВСУ 3 июня 2023

В Новой Таволжанке насчитали 102 прилета – село обстреливали из артиллерии и миномета. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 4 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 3 июня.

Самая напряженная обстановка в Шебекинском горокруге – на его территорию прилетели 519 единиц различных боеприпасов. В Новой Таволжанке и в Безлюдовке в результате обстрела погибли две женщины и два человека ранены. Мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, верхних и нижних конечностей и женщина с осколочными ранениями левого плеча. В Шебекино зафиксированы многочисленные повреждения административных и коммерческих объектов. Количество разрушенных и поврежденных домов и машин уточняется. В Новой Таволжанке насчитали 102 прилета – село обстреливали из артиллерии и миномета. Пострадало 60 частных домов. Село Муром подвергалось обстрелу 52 раза. Повреждены административное здание, школа, детский сад, ФАП и один автомобиль. «Градами» обстреляли село Зиборовку (20 снарядов, четыре дома). В селе Безлюдовка 19 прилетов (два автомобиля). В селе Графовке 11 прилетов (два дома). В поселке Маслова Пристань насчитали десять прилетов. Повреждены три частных дома, нескольких квартир и здание ФОКа.

В хуторе Старом и селеТишанке Волоконовского района суммарно зафиксированы 23 прилета. Выбиты окна в трех домах, повреждены газопровод и ЛЭП. В Грайворонском горокруге села Глотово и Козинку атаковали восемь и шесть раз соответственно. Дважды округ атаковали с помощью беспилотников. В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущены три артиллерийских снаряда. После работы ПВО в поселке Разумное повреждены шесть машин и один дом, в селе Ближняя Игуменка – два дома и один автомобиль. В Краснояружском районе обстреляли поселок Прилесье и село Графовку семь и два раза соответственно. На село Богун-Городок Борисовского района пришлось три прилета и с БПЛА сбросили самодельное взрывное устройство. В Белгороде после работы ПВО в районе упали осколки.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня, 4 июня, вооруженные силы РФ нанесли артиллерийский удар по ДРГ ВСУ в Новой Таволжанке.