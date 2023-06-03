Два молодых парня ранены при атаке ВСУ на белгородский Шебекино 2 июня 2023

Снаряд взорвался перед машиной. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вчера, 2 июня, при обстреле Шебекино со стороны Украины ранения получили двое мужчин. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Два молодых парня ехали по городу на автомобиле, когда перед ними разорвался снаряд. В итоге у одного пострадавшего осколочные ранения рук и груди, у второго - контузия и осколочные ранения верхних и нижних конечностей.

По словам Вячеслава Владимировича, оба в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Напомним, что 1 июня ВСУ усилили обстрелы белгородского Шебекино. В полночь, в 3:40, в 5:15, а затем и в середине дня ВСУ наносили удары по населенному пункту из реактивной системы залпового огня «Град». Сначала власти сообщали о пяти пострадавших, затем их число выросло до восьми. К концу дня власти сообщали о десяти только в Шебекинском городском округе. Двое учителей пострадали при обстреле села Новопетровка Валуйского района. Кроме того, в Белгороде пострадали два человека при взрыве неизвестного устройства. По предварительным данным, беспилотник упал на проезжую часть.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, вчера, 2 июня, две женщины погибли во время обстрела белгородского поселка Маслова Пристань. Двое убиты и шестеро ранены при атаке на село Соболевку Валуйского городского округа. Также двое мужчин получили ранения при обстреле села Новой Таволжанки.