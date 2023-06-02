Игорь Артамонов оценил вклад ветеранской организации в поддержку их подопечных

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов провел встречу с Леонидом Рощупкиным, возглавлявшим областной Совет ветеранов на протяжении 20 лет, и новым председателем организации Леонидом Гусевым. Его в качестве преемника предложил сам Леонид Рощупкин. На пленуме областного Совета ветеранов кандидатура была поддержана.

Леонид Гусев служил на флоте – капитан I ранга в отставке, работал на НЛМК в главном управлении МЧС. У Леонида Алексеевича большой послужной список общественной деятельности: он занимался общественной приёмной Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Липецке, с 2009 по 2015 год был заместителем председателя областного Совета ветеранов войны и труда, в настоящее время возглавляет комиссию «По патриотическому воспитанию населения» Общественной палаты региона. Имеет множество государственных и региональных наград.

Леонид Рощупкин – почётный гражданин Липецкой области, имеет 60-летний трудовой стаж. Региональную ветеранскую организацию возглавлял с 2003 года. При Леониде Никифоровиче она работала особенно активно и эффективно: пленумы, собрания, семинары стали регулярными, а помощь ветеранам и пенсионерам из глубинок региона реальной, как никогда.

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Игорь Артамонов вручил Леониду Рощупкину почетный знак Липецкой области «Почетный наставник» и отметил неоценимый вклад ветеранской организации в поддержку их подопечных и патриотическое воспитание молодежи. «Особую важность это обретает сегодня, когда подрастающему поколению необходимо помочь разобраться в изобилии информации о специальной военной операции, чтобы не стать жертвой пагубного влияния вражеской пропаганды, фейков и антиправительственных настроений», – подчеркнул губернатор.

Леонид Никифорович в свою очередь поблагодарил Игоря Артамонова за всестороннюю помощь и поддержку в решении всех вопросов организации, а также оказанное руководством региона доверие.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.