Девять субъектов РФ примут у себя детей из приграничных районов Белгородчины

Вячеслав Гладков провожает шебекинских ребят в Воронеж. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Из-за напряженной обстановки в Грайворонском и Шебекинском округах губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил ряд своих коллег помочь организовать летний отдых школьников и семей с маленькими детьми. Об этом глава нашего региона написал в своем телеграм-канале.

Сегодня, 31 мая, 300 детей из Шебекинского округа приехали в Воронежскую область. Учреждение детского отдыха расположено в лесном массиве рядом с берегом реки Дон.

- Провожая ребят, договорился с ними, что обязательно постараюсь заехать к ним в гости и посмотреть, как они устроились. Очень надеюсь, что дети проведут это время с пользой: смогут отдохнуть, познакомиться с новыми друзьями и вернутся домой с яркими впечатлениями, - отметил Вячеслав Владимирович.

Завтра, 1 июня, 200 человек - мамы или бабушки с маленькими детьми - уедут в Пензенскую область. В субботу 600 человек – 300 грайворонцев отправятся в Ярославскую область и 300 шебекинцев - в Калужскую область.

Сегодня Гладков договорился с коллегами из Липецка и Томска, которые примут по 200 белгородских детей соответственно.

Кроме того, по словам главы Белгородчины в скором времени наши детишки поедут на отдых в Ставропольский край, республики Крым и Северную Осетию-Аланию.