Белгородские волонтеры приняли участие в акции «Марафон рек»

20 мая 135 корпоративных волонтеров Металлоинвеста объединились для участия во всероссийском мероприятии.

«Марафон рек» — федеральный флешмоб, инициированный президентом России, в рамках национального проекта «Экология». Проводится с 2021 года по всей стране и объединяет неравнодушных людей и представителей бизнеса для сохранения родной природы.

Мероприятие призвано вовлечь людей в экологическую повестку и привлечь внимание жителей регионов к проблеме раздельного сбора отходов и сохранения природы родного края. Например, в прошлом году в 68 регионах страны прошло более 16 тысяч мероприятий по очистке от мусора берегов водных объектов. В них приняли участие 850 502 добровольца.

В нынешнем году представителями холдинга для уборки было выбрано три локации вдоль рек Осколец и Погарщина в Губкине, Старом Осколе и Железногорске. Общая площадь составила около трёх квадратных километров, включая прибрежную и прилегающую территории.

Во время акции было собрано около 27 кубометров отходов: пластика, стекла и другого крупногабаритного мусора.

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