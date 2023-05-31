Жители Белгородчины - в числе победителей конкурса «Вместе! С моим городом» – 2023

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Конкурсная комиссия представила список победителей 8-го сезона грантового конкурса Металлоинвеста «Вместе! С моим городом». В него вошли 47 социальных проектов, поданных от инициативных граждан и организаций Губкина, Старого Оскола и Железногорска. Всего на конкурс поступило 259 заявок.

Общий грантовый фонд — более 9 миллионов рублей, включая спонсорскую поддержку малого бизнеса. При этом, вдвое увеличена сумма гранта для физлиц – до 100 тысяч рублей, для юридических лиц она составила до 400 тысяч рублей.

В новом сезоне концепция конкурса была обновлена. Главные изменения коснулись номинаций – теперь их пять вместо восьми. А одна из них – «Город для жизни» – в качестве пилота проходит в новом формате на территории Губкина. Самыми востребованными стали номинации «Культурный город» (20 проектов), «Умный город» (12 проектов) и «Спортивный город» (10 проектов).

В число победителей, представляющих Губкин, вошли следующие проекты:

«АРТ-стенка» — Антоненко Елена Николаевна «QультуRный код малой родины» —МБУК «Территориальный организационно-методический центр народного творчества», «Маршрут Победы» — МБУК «Губкинский краеведческий музей», «Экоигры» — ПО БОО ОПРК «Профорганизация ЦБС г. Губкина», «Путешествие к центру руды» — МБУДО «Станция юных туристов», «Инженерное лето» — МБОУ «Образовательный комплекс «СтартУМ», «Шаг за шагом в мир профессий» — МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №19 «Светлячок», «По следам мамонта» — МБУДО «Станция юных натуралистов», «Встречи в ШКАФУ» — Дорошенко Карина Юрьевна, «Медиашкола «НеПРЕССные новости» — МАУ «Губкинский телерадиокомитет», «Давай друЖИТЬ!» — МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №39 «Золотая рыбка», «Кроссфит. Спорт сильных» — Смирнов Владимир Николаевич, «Супермозг» — МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №21 «Ивушка».

С 1 июня по 30 ноября текущего года пройдёт реализация грантовых проектов победителей. А в самое ближайшее время состоится церемония награждения их авторов.