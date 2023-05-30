В столице подвели итоги национальной премии «Наш вклад»

.

Награды премии вручаются в семи номинациях: «Госкорпорации и компании», «Крупный бизнес. Сетевой», «Крупный бизнес. Регион», «Средний бизнес», «Малый бизнес», «НКО» и «Партнер года».

Всего на премию «Наш вклад» поступило более 400 заявок из всех российских регионов. Экспертный отбор прошли 330 проектов, реализованных 129 организациями. Экспертный совет возглавил первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

Металлоинвест вошел в первую пятерку номинации «Крупный бизнес. Регион», представив 22 наиболее значимых проекта, нацеленных на повышение доступности качественного здравоохранения и образования, создание комфортной среды для жизни, сохранение природы.

- Активное участие в жизни городов и регионов, где работают наши предприятия, поддержка социально значимых проектов – неотъемлемая часть философии устойчивого развития нашей Компании. За 2012-2022 годах социальные инвестиции и вложения в благотворительность достигли 50 миллиардов рублей, – отметил генеральный директор холдинга Назим Эфендиев.

Среди проектов – создание на своих предприятиях проактивной системы управления здоровьем, основанной на постоянном мониторинге и формировании у сотрудников ответственного отношения к своему здоровью.

В Губкине в прошлом году открыто новое современное пространство для отдыха горожан – долина ручья Теплый Колодезь. Концепция проекта разрабатывалась с опорой на мнение жителей Губкина и при их непосредственном участии.

Крупным партнерским проектом с НИТУ МИСиС и московским Политехническим музеем является образовательно-профориентационный центр «Железно!» в Старом Осколе. В 2022 году в его мероприятиях приняли участие более 9 тысяч человек. В Оскольском политехническом колледже создано несколько мастерских, например, по металлообработке.

Михайловский горно-обогатительный комбинат с конца 2021 года, а Оскольский электрометаллургический комбинат – с февраля 2023 года – приняли уже более 3 тысяч промышленных туристов, способствуя знакомству людей с современными российскими индустриальными предприятиями и работой профессионалов инженерных и рабочих профессий.

Коллектив компании принял участие в масштабной акции по сбору макулатуры «Бумажный батл». За несколько лет проведения, акция объединила почти 1,3 миллиона участников – учебных учреждений, организаций, предприятий и обычных россиян, которые собрали свыше трех тысяч тонн бумажного сырья.