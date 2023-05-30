789 белгородцев, потерявших дома из-за обстрелов ВСУ, выбрали новое жилье

По словам министра строительства, заявления о согласии на предоставление жилья получены уже от 1203 семей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

По данным на 29 мая из 1755 собственников пострадавших домовладений уведомления получили 1422 человека. Остальные либо находятся, либо за пределами Белгородской области, либо за пределами РФ, либо не вступили в право наследования. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По словам министра строительства, заявления о согласии на предоставление жилья получены уже от 1203 семей, заявления на конкретную квартиру или дом подписали 789 белгородцев.

- Хотелось бы увеличить динамику с количеством заявлений. На сегодняшний день продолжается работа с техпаспортами пострадавших граждан. Получено 182 заявления на узаконивание площади пристроек, половина заявлений уже отработана, 95 – в работе, до 5 июня планируем внести все необходимые изменения в ЕГРН. Есть у нас порядка 60 семей, отказавшихся от получения предоставляемого вида компенсации. С ними работа продолжается в индивидуальном порядке, – пояснила Оксана Козлитина.

Напомним, что с февраля 2023 года в нашем регионе приступили к выполнению поручения Президента РФ Владимира Путина по решению жилищного вопроса граждан, потерявших свое жилье после обстрелов со стороны ВСУ. Эта мера поддержки касается также белгородцев, проживающих в населенных пунктах, где ранее был введен режим ЧС. Решением главы государства Белгородской области было выделено 9,4 миллиардов рублей из федерального бюджета на приобретение и строительство новых домов и квартир.