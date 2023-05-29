17 населенных пунктов Белгородской области атаковали ВСУ 28 мая

Село Вознесеновку атаковали 29 раз, из них семь минометных снарядов. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 29 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам ВСУ региона за 28 мая.

Самому мощному обстрелу (116 прилетов) подвергся Шебекинкий городской округ. В городе Шебекино зафиксированы повреждения в четырех многоквартирных домах, 60 квартирах, девяти частных домах и пяти автомобилей. Село Вознесеновку атаковали 29 раз, из них семь минометных снарядов. 22 раза из ствольной артиллерии обстреляно промышленное предприятие: повреждены фасад административного здания, станция водоочистки, забор и подстанция. Минометными снарядами, СПГ-9 и дронами-камикадзе 14 раз атаковали пункт пропуска, повредив телевизионную вышку. В селе Безлюдовке насчитали 38 прилетов – РСЗО и ствольная артиллерия.

Артиллерией 14 раз обстреляли село Муром. Повреждены четыре частных дома. На село Новую Таволжанку пришлись семь минометных снарядов, также дважды сбрасывали взрывные устройства с БПЛА. В результате повреждены восемь частных домов (посечены фасады, окна, заборы, есть повреждения кровли) и три машины. По поселку Ленинскому, селам Середе и Белянке выпушено шесть, четыре и два минометных снаряда соответственно.

Грайворонский городской округ обстреляли 101 раз. Как обычно, больше всего досталось селу Козинке (90 минометных снарядов), по пункту пропуска – два. Поврежден газопровод. Из миномета обстреляны села Мокрая Орловка и Дроновка – шесть и три прилета соответственно. В Белгородском районе зафиксированы 63 прилета. По селу Журавлевке били артиллерией и АГС (36 раз). По селам Щетиновке, Лозовому и Солнцевке выпущены 11 и семь (дважды) артиллерийских снарядов соответственно. Село Драгунское дважды атаковали дроны, были сброшены самодельные взрывные устройства. Хутор Старый Волоконовского района обстреляли 23 раза (миномет и ствольная артиллерия).

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, днем ранее, 27 мая, со стороны Украины атаковали 15 населенных пунктов в шести муниципалитетах Белгородской области.