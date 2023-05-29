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Политика29 мая 2023 19:40

17 населенных пунктов Белгородской области атаковали ВСУ 28 мая

Больше всего досталось Шебекинскому горокругу
Алексей СЕРГУНИН
Село Вознесеновку атаковали 29 раз, из них семь минометных снарядов.

Село Вознесеновку атаковали 29 раз, из них семь минометных снарядов.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 29 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам ВСУ региона за 28 мая.

Самому мощному обстрелу (116 прилетов) подвергся Шебекинкий городской округ. В городе Шебекино зафиксированы повреждения в четырех многоквартирных домах, 60 квартирах, девяти частных домах и пяти автомобилей. Село Вознесеновку атаковали 29 раз, из них семь минометных снарядов. 22 раза из ствольной артиллерии обстреляно промышленное предприятие: повреждены фасад административного здания, станция водоочистки, забор и подстанция. Минометными снарядами, СПГ-9 и дронами-камикадзе 14 раз атаковали пункт пропуска, повредив телевизионную вышку. В селе Безлюдовке насчитали 38 прилетов – РСЗО и ствольная артиллерия.

Артиллерией 14 раз обстреляли село Муром. Повреждены четыре частных дома. На село Новую Таволжанку пришлись семь минометных снарядов, также дважды сбрасывали взрывные устройства с БПЛА. В результате повреждены восемь частных домов (посечены фасады, окна, заборы, есть повреждения кровли) и три машины. По поселку Ленинскому, селам Середе и Белянке выпушено шесть, четыре и два минометных снаряда соответственно.

Грайворонский городской округ обстреляли 101 раз. Как обычно, больше всего досталось селу Козинке (90 минометных снарядов), по пункту пропуска – два. Поврежден газопровод. Из миномета обстреляны села Мокрая Орловка и Дроновка – шесть и три прилета соответственно. В Белгородском районе зафиксированы 63 прилета. По селу Журавлевке били артиллерией и АГС (36 раз). По селам Щетиновке, Лозовому и Солнцевке выпущены 11 и семь (дважды) артиллерийских снарядов соответственно. Село Драгунское дважды атаковали дроны, были сброшены самодельные взрывные устройства. Хутор Старый Волоконовского района обстреляли 23 раза (миномет и ствольная артиллерия).

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, днем ранее, 27 мая, со стороны Украины атаковали 15 населенных пунктов в шести муниципалитетах Белгородской области.

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