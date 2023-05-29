При обстреле ВСУ белгородского села Графовки погиб мирный житель 29 мая 2023

В десяти частных жилых домах взрывной волной выбиты окна, посечены фасада и заборы, а также повреждены хозпостройки. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 29 мая, больше часа под обстрелом ВСУ находились населенные пункты Шебекинского городского округа. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- К большому горю, в Графовке погиб один мирный житель. Мужчина занимался домашним хозяйством, когда во двор жилого дома прилетел снаряд, от полученных травм он скончался на месте.

Его жену с острой реакцией на стресс и маму с гипертоническим кризом бригады медиков увезли в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

По словам Вячеслава Владимировича, в результате обстрела Графовки в десяти частных жилых домах взрывной волной выбиты окна, посечены фасада и заборы, а также повреждены хозпостройки. Также задета линия электропередачи.

- Также ВСУ обстреливали Шебекино, Муром и Новую Таволжанку. В этих населенных пунктах повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы работают на месте.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня четверо белгородцев получили ранения в результате обстрела Шебекино со стороны Украины. А накануне, 28 мая, четыре дома были повреждены после обстрела белгородского села Новой Таволжанки ВСУ. А в селе Белянке в результате атаки со стороны Украины на парашюте опустился неизвестный предмет. Днем ранее, 27 мая, при обстреле ВСУ Шебекино погиб один человек, трое получили ранения.