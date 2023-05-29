Игорь Артамонов наградил коллективы региона за активное участие в проекте ОНФ «Всё для Победы!»

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Награждение активных участников проекта Народного фронта – сборе средств в фонд поддержки военнослужащих «Всё для Победы!» прошло в правительстве Липецкой области.

Губернатор Игорь Артамонов вручил благодарственные письма коллективам управления Федеральной антимонопольной службы, Россеестра, управления Федерального казначейства по Липецкой области.

«С первых дней спецоперации наш регион подключился к помощи фронту и жителям Донбасса. В стороне не остались активные жители города, представители бизнеса, трудовых коллективов. Регулярно в зону СВО и на Донбасс отправляют многотонные грузовики с гуманитарной помощью. В посылках из дома есть всё самое нужное: теплая одежда, средства реабилитации, лекарства, провиант. Липчане делают большой вклад в приближение победы. Эта работа идет одной большой связкой», – сказал Игорь Артамонов.

Масштабный проект в поддержку военных Донбасса и мирных жителей «Все для победы!» был запущен в июне 2022 года. Он призван свести в единое целое старания военкоров, блогеров, артистов, спортсменов и других россиян, чтобы оказать дополнительную помощь бойцам Луганской и Донецкой народных республик. На сайте https://pobeda.onf.ru размещена вся актуальная информация: как помочь, где принимаются вещи, что требуется бойцам, как гуманитарные грузы доставляются на передовую.

Как рассказали представители регионального исполкома ОНФ в Липецкой области, к движению активно подключились жители Липецкой области. В зону СВО было отправлено более 80 тонн гуманитарной помощи, совершено более 200 поездок. Пункт приёма открыт в офисе ОНФ по ул. Совесткая,7.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.