Раненый после атаки ВСУ белгородский юноша на руках вынес из-под обстрела девушку

Глава Белгородчины Вячеслав Гладков навестил пострадавших из Шебекинского округа. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 28 мая, глава Белгородчины Вячеслав Гладков навестил пострадавших из Шебекинского округа. Напомним, что накануне после атаки со стороны Украины в Шебекино был убит один человек, еще трое получили ранения.

- Мальчишка и девчонка гуляли, держались за руки, прилетает снаряд – контузия у мальчишки, серьезное ранение у девочки. Он на руках ее вынес фактически из зоны обстрела. Настоящий мужчина, герой, образец для всех мальчишек. И точно образец для многих взрослых, - написал в своем телеграм-канале губернатор.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, главный врач Белгородской областной детской больницы Ирина Кизилова в интервью телеграм-каналу областного правительства рассказала о состоянии двух детей, пострадавших накануне, 27 мая, во время атаки на Шебекино со стороны Украины.

- При поступлении дети находились в состоянии средней тяжести. Юноше поставили диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга.

По словам Ирины Кизиловой, у девушки обнаружили минно-взрывную травму с обширной рваной раной голени.

- Сейчас они находятся в стационаре. Все это время с ними будет работать психолог. Не исключено, что при необходимости детей отправят на лечение в Москву.

Напомним, что накануне, 27 мая, 15 населенных пунктов в шести муниципалитетах Белгородской области атаковали со стороны Украины.