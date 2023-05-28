В Белгороде победителям конкурса «Новые возможности» вручили по 1,5 млн рублей

Общий грантовый фонд конкурса составил 30 миллионов рублей. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде подвели итоги третьего конкурса бизнес-идей «Новые возможности 3.0». Победители получили денежные сертификаты. Награды призерам конкурса вручил губернатор Вячеслав Гладков в День предпринимателя.

Глава региона отметил огромный вклад малого и среднего бизнеса в экономику и социально-политическую стабильность области. Отметим, что сегодня в сфере МСП региона насчитывается более 58 тысяч компаний. По их числу Белгородчина занимает четвертое место ЦФО после Москвы, Московской и Воронежской областей.

- Мы очень заинтересованы в том, чтобы число предпринимателей, энергичных, самостоятельных людей, которые добиваются личного успеха и берут на себя ответственность за других и за малую родину, у нас увеличивалось, – отметил Вячеслав Гладков.

Поэтому и был создан региональный проект «Новые возможности», который выступает «лифтом» успеха для начинающих предпринимателей. В рамках проекта проходит отбор и подготовка будущих предпринимателей, конкурс бизнес идей, победители которого получают средства на старт своего дела.

- Благодаря этой площадке в 2022 году в области создано более 800 новых перспективных малых предприятий, которые эффективно развиваются, создают рабочие места, платят налоги. В этом году их появилось более 400. Очень важно, что в этом году мы утвердили три призовых места в каждой из 10 номинаций и новый размер грантов победителям - 3 млн. рублей в каждой номинации, 30 миллионов рублей всего, – подчеркнул губернатор.

Напомним, что Минэкономразвития области осуществляет государственную поддержку предприятиям МСП, включая кредитно-гарантийную, финансовую, имущественную поддержку, предоставление инжиниринговых услуг производственному сектору, услуг по популяризации и сертификации, а также спектра услуг для экспортно ориентированных субъектов бизнеса. В этом году объем финансирования данных мер составит 1,3 млрд рублей.

Проект Губернатора «Новые возможности» создан в Белгородской области для тех, кто хочет стать предпринимателем и открыть свое дело с нуля. Принять участие могут граждане РФ, старше 18 лет, проживающие на территории региона, не зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя на момент начала участия в проекте.

3-й поток проекта стартовал 14 февраля 2023 года. Более 6000 заявок было подано на участие в конкурсе, из них 3556 человек приняли участие в офлайн/онлайн конференциях на территории 21 муниципального образовании Белгородской области.

820 участников прошло образовательный курс «Предпринимай». По итогам пройденного обучения участники сформировали презентацию бизнес-идеи, которую они защищали в рамках конкурса на получение грантовых средств. На конкурс поступило более 300 заявок по 10 направлениям: проекты в области производства, спорта, развития городской среды, сельского хозяйства, туризма, торговли и общественного питания, образования, строительства и ремонта, консалтинга и предоставления услуг, а также в области IT-сферы.

В каждой номинации определены 3 победителя и распределены грантовые средства: 1 место - 1 500 000 рублей, 2 место - 1 000 000 рублей, 3 место - 500 тыс. рублей. Общий грантовый фонд составил 30 миллионов рублей.