Вячеслав Гладков побывал на тренировке курсантов военно-исторических сборов «Армата»

Губернатор Вячеслав Гладков навестил курсантов в лагере и посмотрел их тренировку. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Первая площадка проведения военно-исторических сборов «Армата» с 22 мая начала работу на базе Новооскольского Центра патриотического воспитания. Губернатор Вячеслав Гладков навестил курсантов в лагере и посмотрел их тренировку.

В течение пяти дней в палаточном лагере ученики 8-10 классов школ, а также студенты колледжей и техникумов, на собственном опыте узнают, как это жить по армейскому уставу - ходить в караулы, дежурить на кухне, стойко переносить тяготы и лишения воинской службы. Ребята проходят экспресс-курс обучения по военно-медицинской, тактической, радиационно-химической, строевой и физической подготовке, учатся стрелять из лазерного и пневматического оружия. А, главное, они объединились в «Войсковое братство».

Власти региона планируют организовать отдельные смены для девушек. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Также в этом году запланировано изучение новых дисциплин: правила оказания первой доврачебной помощи, основы безопасности и жизнедеятельности, правила поведения при возникновении ЧС, пилотирование БПЛА, ориентирование, топография. Помимо этого, будет курс «спасение на воде», в рамках которого каждый курсант научится преодолевать водные преграды самостоятельно и при необходимости оказывать помощь своему товарищу.

Ребят обучают 22 инструктора регионального отделения ДОСААФ, Центра патриотического воспитания молодежи и образовательных организаций области. Среди наставников ветераны воинской службы и правоохранительных органов, участники СВО, люди с боевым опытом, удостоенные государственных наград. Все они прошли педагогическую подготовку.

- Здесь вы получаете серьезные навыки, все по-настоящему. К сожалению, сейчас многие из них необходимы каждому жителю региона. Например, оказание первой помощи и поведение при возникновении чрезвычайной ситуации. Уже много примеров, когда эти навыки спасали жизни нашим жителям. В дальнейшем вы сможете передать опыт, полученный здесь, своим друзьям и родственникам, – отметил Вячеслав Гладков.

Ребят обучают 22 инструктора регионального отделения ДОСААФ, Центра патриотического воспитания молодежи и образовательных организаций области Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Новом Осколе сборы будут проходить с 22 мая по 28 июля 2023 года — всего 10 смен.

Губернатор поинтересовался у ребят, что больше всего им нравится на сборах. Юные курсанты в числе любимых отметили занятия по оказанию первой медицинской помощи и тактику ведению боя, при изучении которой использовался лазертаг. Подростки также отмечали комфортные условия размещения и качественное питание.

В регионе такие же сборы пройдут еще на 6 площадках: в Алексеевском, Губкинском, Старооскольском округах и в Красногвардейском, Ракитянском, Чернянском районах.

Стоит отметить, что проект военно-исторических сборов «Армата» стартовал как пилотный проект министерства по делам молодежи Белгородской области в 2022 году. Он вызвал большой позитивный отклик со стороны ребят и их родителей, после чего было принято решение существенно увеличить масштабы сборов.

В 2023 году будет проведено 47 смен для более 7 тысяч участников Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В прошлом году «Армата» проходила на одной площадке и за 8 смен охватила 2 200 участников. В 2023 году будет проведено 47 смен для более 7 тысяч участников. Власти региона планируют организовать отдельные смены для девушек, поскольку с их стороны было много просьб об участии в проекте.

Важно, что площадки организованы в районах, максимально удаленных от приграничья, с соблюдением всех мер безопасности. При этом, решение о проведении каждой новой смены принимается с учетом оперативной обстановки в регионе.