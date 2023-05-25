Гладков: «Грайворонский городской округ был обстрелян 87 раз 24 мая»

В Грайворонском округе пострадала бабушка - у нее легкая контузия. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков опубликовал информацию о нанесенных ударах со стороны ВСУ по Белгородской области 24 мая.

Так, Белгородский район вчера обстреляли 16 раз. По хутору Варишкин, селам Наумовка и Журавлевка работала артиллерия, всего было выпущено 15 снарядов. Также на подлете к селу Соломино был сбит беспилотник. Во всех 4 обстрелах территорий обошлось без пострадавших и разрушений.

Рядом с хутором Лозовая Рудка в Борисовском районе с беспилотника было сброшено взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет.

В Валуйском городском округе сработала наша система противовоздушной обороны. Последствия на земле не зафиксированы.

Под минометный обстрел попал хутор Старый в Волоконовском районе, всего было выпущено 9 снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

87 раз за сутки ВСУ обстреляли Грайворонский городской округ. Есть одна пострадавшая мирная жительница - бабушка 85 лет с легкой контузией. Ее дом расположен рядом с местом обстрела. Больше всего снарядов – 84 – было выпущено по погранпереходу в селе Козинка, в результате чего на территории произошло возгорание. Три минометных снаряда было выпущено по селу Дроновка - пострадавших нет, есть разрушение одного частного домовладения.

Пять раз с беспилотника был атакован Краснояружский район. Село Староселье подверглось атаке дронов трижды, из них два БПЛА были сбиты. Еще два дрона были сбиты в районе села Вязовое. Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

В Шебекинском городском округе три беспилотника были сбиты в поселке Маслова Пристань, селах Середа и Графовка. Село Терезовка дважды попало под обстрел минометных и артиллерийских снарядов. Есть один пострадавший с ранением нижних конечностей. Разрушений нет. Под минометный обстрел попал пограничный переход в Шебекино, по самому же городу работала артиллерия. Пострадавших и разрушений нет.