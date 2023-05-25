Белгородские горняки борются с пылью

На территории объектов отрасли ведутся сезонные работы по пылеподавлению.

Работа по пылеподавлению на хвостовом хозяйстве Лебединского горно-обогатительного комбината началась в апреле и будет продолжаться до сентября. За этот период специальным водным раствором, закрепляющим пылящие поверхности, будет несколько раз обработано 255 гектаров хвостохранилища. Образующаяся на поверхности прочная плёнка устойчива к воздействию влаги и ветра. В условиях действующих ограничений на полёты авиации, в этих целях успешно применятся легкая сельскохозяйственная и поливооросительная техника.

Также проводится полив дорог составом природной соли, рекультивация дамб с помощью суглинка и чернозёма, замыв суглинком неработающих отсеков хвостохранилища.

Более 15 гектаров откосов дамб и отвалов рыхлой вскрыши засеяны травой. Осенью на 26 гектарах высадят акацию. Эти деревья быстро разрастаются и надёжно сохраняют почву от ветровой эрозии.

Экологи предприятия в постоянном режиме ведут контроль состояния атмосферного воздуха на территории промплощадки комбината, на границе санитарно-защитной зоны и ближайшей жилой застройки.

- Борьба с пылением – одно из важнейших направлений работы экологических служб наших горно-обогатительных предприятий, – прокомментировал Александр Токаренко, управляющий директор ЛГОКа, входящего в состав Металлоинвеста. – Регулярная и комплексная работа по гидропылеподавлению, санитарно-гигиенической и биологической рекультивация позволяют нам существенно снизить пылеобразование.