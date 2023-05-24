Украинские диверсанты намеренно стреляли по белгородским детям

Женщина, которая сейчас проходит лечение в больнице №2 Белгорода, в момент нападения пыталась выехать из села всей семьей - с мужем и двумя детьми. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Украинские диверсанты в Белгородской области знали, что стреляют по детям. Об этом в интервью ТАСС сообщила пострадавшая после атаки жительница села Козинки Грайворонского горокруга Олеся Шматко.

Женщина, которая сейчас проходит лечение в больнице №2 Белгорода, в момент нападения пыталась выехать из села всей семьей - с мужем и двумя детьми.

- Там, где Глотовский перекресток, возле клуба стоял с левой стороны танк, а с правой – БТР, - пояснила Олеся. - И они открыли огонь по машине.

Нашей землячке прострелили руку, муж и дети не пострадали.

- Врач сказал, что руку спасли - вовремя все сделали, - призналась женщина.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, после вторжения ДРГ ВСУ в Грайворонский район погиб мирный житель села Козинки, пострадали 13 человек. Сейчас в больнице вместе с Олесей Шматко находятся еще семеро белгородцев, двое из них – в реанимации.