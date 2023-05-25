Как жители Белгородской области могут сэкономить на проезде в общественном транспорте

Каждый, кто много ездит, да еще и комбинирует поездки на разных видах транспорта, согласится: общественный транспорт - удовольствие недешевое. Но сократить такие расходы можно и цифры это подтверждают. С начала марта пассажиры наземного транспорта в Белгородской области смогли сэкономить более 7,5 млн рублей, расплачиваясь за проезд национальной платежной картой. Мы собрали еще несколько способов снизить траты на поездки в общественном транспорте Белгородской области.

ОПЛАТА СМАРТФОНОМ

Начиная с 1 марта жители Белгородской области экономят на каждой поездке в городском наземном транспорте, оборудованном терминалами для приема бесконтактных банковских карт. Для того, чтобы оплата прошла по сниженной стоимости, необходимо заранее загрузить карту "Мир" в свой смартфон. Сделать это можно с помощью одного из мобильных платежных сервисов, например, Mir Pay или Samsung Pay. Важно, чтобы гаджет на базе операционной системы Android поддерживал функцию бесконтактной оплаты (NFC). Сегодня такая опция есть даже на бюджетных моделях телефонов. Экономия, кстати, выходит неплохая: за март и апрель число поездок, оплаченных смартфоном с привязанной национальной картой, увеличилась в 1,5 раза. При этом общая экономия пассажиров благодаря такому предложению составила больше 7,5 миллионов рублей. Возможность ездить дешевле у жителей Белгородской области остается до 30 июня 2023 года, так что просто не забывайте ей пользоваться. В акции участвуют карты "Мир" любого банка, в том числе виртуальные - выпущенные онлайн в приложении банка. По пластиковым картам одноименной платежной системы скидка не предоставляется.

ДАЧНЫЙ ТАРИФ

Весной многие белгородцы начинают регулярно ездить на дачи, и это - дополнительные транспортные расходы. Их можно снизить: с 15 апреля по 29 октября в Белгородской области действует льготный проезд к дачным и садово-огородным участкам. Оплата равняется половине полной стоимости проезда. Правда, действует тариф по праздничным и выходным дням. Кстати, "дачный" тариф действует и в пригородных поездах. Пассажирам в этом случае положена скидка в размере 80% от полной стоимости проезда. В прошлом году этой льготой воспользовались около 105 тысяч белгородцев.

ПРОЕЗДНЫЕ И ЛЬГОТЫ

Сейчас в Белгороде стоимость проезда составляет 20 рублей при оплате банковской картой и 25 рублей при оплате наличными. За пределами Белгорода при наличной оплате к сумме добавляется 2,56 рубля за километр пути, при безналичной оплате — 2,20 рубля за километр. Вывод - оплачивать проезд картой выгоднее. Льготники, а также школьники и студенты могут экономить с помощью электронных социальных проездных билетов. На данный момент льготникам выдают с января по апрель и с октября по декабрь по 18 талонов, с мая по сентябрь – 20 талонов. Один талон равен одной поездке. Если превышен лимит поездок, то денежные средства спишутся в размере полной стоимости проезда. Неиспользованные в течение календарного месяца льготные поездки могут быть использованы в течение финансового года.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ

Если вы живете недалеко от работы или магазинов, то летом в хорошую погоду можно использовать велосипед или пройтись пешком. Это не только экономично, но и полезно для здоровья. Ну а тем, кто легок на подъем и пока не имеет собственного жилья, можно посоветовать снимать квартиру рядом с работой. Жить рядом с работой, это возможность экономить время, деньги и силы.