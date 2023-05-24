18 населенных пунктов Белгородской области обстреляли ВСУ 23 мая 2023

Атаке подверглись восемь муниципалитетов нашего региона. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 24 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам ВСУ региона за прошедшие сутки.

Белгород ночью атаковал беспилотник. Взрывное устройство было сброшено с БПЛА на проезжую часть. Поврежден легковой автомобиль и дорожное полотно. Белгородский район попал под обстрел восемь раз. В селе Нижний Ольшанец сбили беспилотник. Село Щетиновка попало под артиллерийский обстрел, всего было выпущено семь снарядов.

Борисовский район дважды попал под обстрел ВСУ, из них один минометный снаряд был запущен по окраине хутора Лозовая Рудка и в поселке Борисовка два взрывных устройства были сброшены с беспилотника. Повреждены: кровля, фасад и остекление административного здания и фасад и остекление квартир на первом и втором этажах в многоквартирном жилом доме, а также два автомобиля.

В Волоконовском районе хутор Старый попал под минометный обстрел, всего было выпущены девять снарядов. Грайворонский городской округ был обстрелян девять раз. Два минометных снаряда были выпущены по селу Дроновка, обошлось без пострадавших и разрушений. Также под минометный обстрел попало село Гора-Подол, повреждена телевышка и труба газопровода. В Грайвороне были обнаружены остатки двух беспилотников, их осколками посекло фасад коммерческого здания. Между селами Глотово и Безымено поврежден газопровод.

Краснояружский район три раза атаковали беспилотники. Одно взрывное устройство было сброшено в селе Староселье, один БПЛА упал в районе частных домовладений в селе Теребрено и еще один дрон был сбит в районе села Вязовое. Шебекинский городской округ обстреляли 13 раз. Под минометный обстрел попали поселок Первомайский и село Середа, было выпущено десять снарядов. Также были зафиксированы три атаки с беспилотников: один в Муроме и два были сбиты над поселком Маслова Пристань. В Яковлевском городском округе ночью с беспилотников дважды были сброшены взрывные устройства в поселке Томаровка. Есть повреждения в двух административных зданиях, на одном пробита кровля, на втором - кровля и плита перекрытия.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня, 24 мая, при обстреле белгородского села Терезовки был ранен мужчина.