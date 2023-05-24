При обстреле белгородского села Терезовки ранен мужчина 24 мая 2023

Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Сегодня, 24 мая, под обстрел ВСУ попала окраина села Терезовка Шебекинского округа. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
- Есть один пострадавший - мужчина с ранениями нижних конечностей. Бригада ФМБА доставляет его в центральную районную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня над Новой Таволжанкой с БПЛА сбросили взрывчатку. А накануне, 23 мая, в Белгороде украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на проезжую часть.