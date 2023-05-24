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Политика24 мая 2023 7:37

При обстреле белгородского села Терезовки ранен мужчина 24 мая 2023

Бригада ФМБА доставляет его в центральную районную больницу
Алексей СЕРГУНИН
Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 24 мая, под обстрел ВСУ попала окраина села Терезовка Шебекинского округа. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Есть один пострадавший - мужчина с ранениями нижних конечностей. Бригада ФМБА доставляет его в центральную районную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня над Новой Таволжанкой с БПЛА сбросили взрывчатку. А накануне, 23 мая, в Белгороде украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на проезжую часть.

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