Гладков: «Жители Грайворона и Головчино вернулись в свои дома»

Вячеслав Гладков вместе с главой Геннадием Бондаревым проехали по населенным пунктам Грайворонского округа Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Белгородский губернатор сообщил актуальную информацию о ситуации в Грайворонском округе, куда вчера проникла ДРГ. На сегодняшний момент эвакуированные жители Грайворона и Головчино уже вернулись в свои дома. По словам Вячеслава Гладкова, в ближайшее время смогут вернуться и жители населенных пунктов Гора-Подол, Глотово и Козинка.

Вячеслав Гладков вместе с главой Геннадием Бондаревым проехали по населенным пунктам Грайворонского округа.

В ближайшее время приступят к восстановлению разрушенных домов. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

- Проехали с Геннадием Бондаревым по трем селам: Гора-Подол, Глотово и Козинка. Большая часть жителей вывезена. Остались те, кто категорически не выезжает. Поговорил с ними. В основном люди, конечно, преклонного возраста. Предложил съездить в больницу, но сказали: хозяйство, квартиры, все хорошо. Не согласились. Пережили страшное событие, но из дома решили никуда не выходить, - написал губернатор.

Жителям сел сегодня уже подвозили продукты питания, завтра привезут еще продукты. На приграничной территории энергетики начали восстанавливать электричество. По словам губернатора, уже завтра, 24 мая, после 15:00 электроснабжение должно быть восстановлено, вместе с ним - сотовая связь и водоснабжение. Все аварийные службы на месте – работают.

Гладков: Осмотрели и трофей, американский с немецкими крестами, который отбили наши у украинцев Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

- Ночью работы проводиться не будут. Завтра же начнем подомовой обход территории - домов и автомобилей разрушено много. Все постараемся быстро восстановить. Осмотрели и трофей, американский с немецкими крестами, который отбили наши у украинцев, - рассказал Гладков.

Пока грайворонцы и жители окрестных сел продолжают находиться пунктах временного размещения в Старом Осколе, в Яковлевском округе, Ивнянском и Ракитянском районах. Все они смогут вернуться в свои дома, как только разрешат военные.