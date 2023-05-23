В Белгородской области отменен режим КТО в связи с ликвидацией угрозы безопасности граждан. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Оперативный штаб Белгородской области опубликовал документ, в соответствии с которым правовой режим контртеррористической операции на территории региона отменен. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Такое решение принято в связи с ликвидацией угрозы безопасности жителей Белгородской области и в соответствии со ст. 17 Федерального закона «О противодействии терроризму».

При проведении контртеррористической операции силами Оперативного штаба в Белгородской области, ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа была блокирована и разгромлена диверсионно-разведывательная группа украинских вооруженных формирований, которая совершила нападение на Грайворонский городской округ региона. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, по ним нанесено огневое поражение до полной ликвидации. По данным Минобороны России, уничтожено более 70-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

Следственный комитет России в связи с атакой Белгородской области возбудил уголовное дело по шести статьям УК РФ (террористический акт, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушение на убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ).

Сообщается, что в ходе обследования места преступления обнаружены и изъяты использовавшиеся ДРГ транспортные средства, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы. Взрывотехники разминировали освобожденные территории от штатных и самодельных взрывных устройств.

В результате нападения ДРГ на Белгородскую область ранения различной степени тяжести получили 13 мирных жителей. Все они получают квалифицированную медицинскую помощь. К сожалению, от сердечной недостаточности во время эвакуации в безопасное место скончалась женщина 1941 года рождения.

Жителям Грайворонского городского округа, эвакуированным в ПВР, оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая.

Следователи устанавливают личности нападавших и все обстоятельства произошедшего.

Напомним, режим КТО в Белгородской области был введен вчера, 22 мая, в связи с вхождением украинских диверсантов на территорию региона.