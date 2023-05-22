Игорь Артамонов рассказал о запуске новой программы модернизации ЖКХ в регионе

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Новая программа модернизации коммунальной инфраструктуры стартует в Липецкой области. В соответствии с ней в 2023-2024 годах в регионе заменят 139,2 км сетей водоснабжения и теплоснабжения, а также реконструируют пять котельных. Благодаря модернизации ЖКХ еще более качественными коммунальными услугами обеспечат 18,9 тыс. жителей региона.

Всего в программу включено 92 объекта, из которых 38 будут обновлены в 2023 году. По большей части объектов, где будет проводиться модернизация в этом году, уже подготовлена проектная документация, по остальным эту работу завершат до 1 июля 2023 года.

До конца 2024 года модернизация объектов коммунальной инфраструктуры пройдет в Липецке и Ельце, а также Воловском, Грязинском, Данковском, Добринском, Добровском, Долгоруковском, Елецком, Задонском, Измалковском, Лебедянском, Лев-Толстовском, Усманском, Чаплыгинском районах. Наибольший объем работ выполнят по обновлению сетей водоснабжения общей протяженностью 135,1 км. Они будут проведены практически во всех муниципалитетах – участниках программы.

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Также будет модернизировано 4,1 км сетей теплоснабжения в Ельце и Липецке. В пяти селах Добровского района выполнят работы по обеспечению качественным теплоснабжением социальных объектов. Там реконструируют котельные с применением энергосберегающего оборудования и технологий. Общий объем финансирования программы на ближайшие два года составляет 1,5 млрд рублей, из них средства федерального бюджета – 934,7 млн рублей.

«Вопросу качественного водоснабжения в регионе уделяется большое внимание. Для повышения уровня жизни людей в городах и районах ежегодно в рамках госпрограмм и нацпроекта строятся новые водопроводные сети, обустраиваются скважины, разрабатываются проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Проект программы Липецкой области был одобрен президиумом Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Оператором новой масштабной программы модернизации в регионах страны является ППК «Фонд развития территорий».

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.