Белгородский губернатор: «Снаряд от ракеты «Ураган» нашли в поле возле села Шамино»

Гладков: Взрывотехники приняли решение обезвредить снаряд на месте. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Белгородской области сообщил, что неразорвавшийся снаряд, попавший сегодня во время обстрела ВСУ в частный дом в селе Архангельское, обезврежен. Напомним, сегодня утром, 20 мая, село обстреляли со стороны Украины. К счастью, никто не пострадал.

- Саперы обезвредили неразорвавшийся снаряд, который попал в частное жилое домовладение в селе Архангельское Шебекинского округа, - написал Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Глава региона также рассказал о еще одной опасной находке. Во время проведения весенних полевых работ в поле возле села Шамино сотрудники сельхозпредприятия нашли снаряд от ракеты «Ураган». Взрывотехники приняли решение обезвредить его на месте.

Сейчас жителей близлежащих домов временно вывозят на безопасное расстояние. На месте находятся начальник управления безопасности Белгородской области Евгений Воробьев и все ответственные службы.