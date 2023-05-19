Подорвавшегося на мине белгородца перевели из реанимации

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Сегодня, 19 мая, главный врач городской больницы № 2 Белгорода Роман Проценко рассказал о состоянии жителя села Черемошное, наступившего на мину 17 мая.

- Мужчина находился в реанимации городской больницы № 2 в течение суток, а вчера, 18 мая, был переведён в хирургическое отделение. По оценкам врачей, состояние пациента стабильное, угрозы для жизни нет.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в белгородском селе Черемошное Белгородского района местный житель косил траву в овраге, наступил на «лепесток», в результате чего мужчине оторвало правую стопу.