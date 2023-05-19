На Белгородчине исполнили песни военных лет

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Послушать и представители старшего поколения, и молодёжь, и дети. Праздничные концерты, посвящённые 78-летию Великой Победы, в Железногорске, Старом Осколе и Губкине прошли при поддержке Металлоинвеста.

Неповторимую атмосферу самого значимого для нашей страны праздника создавали не только популярные мелодии, но и сценическое оформление. Чёрно-белые кадры видео-хроники окунули зрителей в те далёкие и страшные события, когда территории Белгородской и Курской областей находились в оккупации, рассказали о подвиге медсестёр, спасавших раненых солдат, рискуя собственной жизнью, напомнили о подвиге девушек, которые смогли за 33 дня построить железную дорогу «Старый Оскол — Ржава» и, конечно, о танковом сражении на Прохоровском поле. Эти сюжеты вместе с проникновенными словами участников Великой Отечественной покорили зрителей. Валентина Бирюкова, звезда проекта «Голос», исполнила «Фронтовой вальс» и «Балладу о матери», а «Журавли» растрогали зрителей до слёз. — Я считаю делом всей жизни сохранить память о событиях Великой Отечественной войны, продолжить её в песне следующим поколениям, — поделилась певица. — Я ничего не пою, я просто там живу.

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Номера легендарного Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова напоминали спектакли в миниатюре: в каждом — свой сюжет, безупречная хореография, яркие костюмы и неповторимый задор. В одном из номеров участники ансамбля предстали в образе героев из поэмы «Василий Тёркин».

Мужской хор Сретенского монастыря исполняет не только духовную музыку. В его репертуаре — казачьи и военные песни, романсы в уникальных аранжировках. На концертах в честь Дня Победы коллектив выступил в своём непередаваемом стиле — торжественном и светлом. Хор спел лирическую «Позови меня тихо по имени…», легендарные «Эх, дороги…» и «Катюшу».

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Актёр Сергей Горобченко отметил, что в каждой песне находит что-то личное:

— «Тёмная ночь» — композиция о моей бабушке, которая была рядом с дедом. Завершала концерт узнаваемая с первых нот песня «День Победы».

Полную версию концерта ко Дню Победы, прошедшего в Губкине, можно посмотреть здесь https://vk.com/lgoknews?w=wall-180499461_32833