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Политика19 мая 2023 12:44

При обстреле со стороны Украины белгородского села Старый Хутор мужчина получил ранение руки и ноги 19 мая 2023

Состояние средней степени тяжести
Алексей СЕРГУНИН
13 мая 2023 года. Белгородская Графовка попала под обстрел ВСУ.

13 мая 2023 года. Белгородская Графовка попала под обстрел ВСУ.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 19 мая, под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского округа. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Один из снарядов прилетел во двор частного жилого домовладения, есть пострадавший - мужчина с ранением руки и ноги. Бригада скорой медицинской помощи доставляет его сейчас в больницу. Состояние средней степени тяжести.

По словам Вячеслава Владимировича, после подворового обхода разрушения выявлены в одном частном домовладении: выбиты окна, посечены фасад и забор. Также осколками снаряда повреждены автомобиль и линия электропередачи. Оперативные и аварийные службы находятся на месте.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне во время обстрела села Нижнее Березово Шебекинского городского округа погибли два человека и один получил ранение.

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