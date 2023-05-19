При обстреле со стороны Украины белгородского села Старый Хутор мужчина получил ранение руки и ноги 19 мая 2023

13 мая 2023 года. Белгородская Графовка попала под обстрел ВСУ. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 19 мая, под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского округа. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Один из снарядов прилетел во двор частного жилого домовладения, есть пострадавший - мужчина с ранением руки и ноги. Бригада скорой медицинской помощи доставляет его сейчас в больницу. Состояние средней степени тяжести.

По словам Вячеслава Владимировича, после подворового обхода разрушения выявлены в одном частном домовладении: выбиты окна, посечены фасад и забор. Также осколками снаряда повреждены автомобиль и линия электропередачи. Оперативные и аварийные службы находятся на месте.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне во время обстрела села Нижнее Березово Шебекинского городского округа погибли два человека и один получил ранение.