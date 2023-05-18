Губернатор Гладков: «Снаряды «Града» пришлись только по огороду погибших жителей»

Как только следственные мероприятия закончатся, жителей пустят в их дома. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области приехал в село Нижнее Березова Шебекинского городского округа, где сегодня, 18 мая, от обстрела ВСУ погибли двое мирных жителей и один получил серьезные ранения.

Как рассказал глава региона, один из погибших приехал помогать сажать картошку к своим родственникам. Пострадавший мужчина – супруг погибшей женщины. Он находится в крайне тяжелом состоянии. Мужчину доставили в больницу с ожогами 80 процентов тела и множественными осколочными ранениями. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

- Глава округа Владимир Николаевич Жданов выставил в селе ДНД. Как только следственные мероприятия закончатся, жителей пустят в их дома. По данному селу больше никаких повреждений. Снаряды «Града» пришлись только по огороду погибших жителей, - заявил глава Белгородской области.

Вячеслав Гладков также сообщил, что за час до происшествия в Нижнем Березовом ВСУ обстреляли село Маломихайловку. Там, по предварительным данным, никто не пострадал. После подворового обхода были выявлены повреждения в двух частных домовладениях - посечены фасады, крыши и заборы.

- Часть снарядов упала в лесополосу, есть очаги возгорания. МЧС на месте, занимается ликвидацией последствий. Хочу высказать слова соболезнования родным и близким погибших. Хотя понимаю, что эту боль не успокоить никогда, - написал губернатор Вячеслав Гладков.

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