Вячеслав Гладков встретился с вожатыми и воспитателями санатория «Бригантина «Белогорье»

Глава региона дал вожатым «домашнее задание»: придумать гимн, доработать экскурсионную программу и тематическое наполнение каждого дня смены. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Белгородской области встретился с сотрудниками санатория «Бригантина «Белогорье», который находится в Крыму. Подготовка к открытию первой тематической смены в капитально отремонтированном детском лагере идет полным ходом.

Губернатор обсудил с вожатыми все детали, касающиеся заезда первой смены. Вячеслав Гладков подчеркнул, что главная задача – увлечь, заинтересовать детей еще в поезде, рассказать и показать им целую историю, которая будет длиться всю смену. В тоже время, он рекомендовал родителям тех детей, которые отправятся в лагерь, забрать смартфоны и дать кнопочные мобильники, чтобы ребята максимально насладились отдыхом.

- Мы должны создать совершенно другой уровень интереса у каждого ребенка через искренность и теплое человеческое отношение. Детей нужно заинтересовать еще в поезде, например, рассказать и показать им целую историю, которая будет длиться всю тематическую смену, - сформулировал задачу губернатор области. - Лагерь, конечно, получился крутой: элементы космического корабля, костровая для каждого отряда, детские и игровые площадки, пляжная зона. Мы постарались продумать все детали в инфраструктуре. Всех секретов раскрывать не буду, теперь задача вожатых и воспитателей – «зажечь» и оживить историю.

Глава региона дал вожатым «домашнее задание»: придумать гимн, доработать экскурсионную программу и тематическое наполнение каждого дня смены. Через неделю пообещал проверить выполнение.

В первую тематическую смену в детский санаторий под Евпаторией смогут заехать 277 юных белгородцев. Известно, что туда отправятся дети из приграничных территорий. Среди первых отдыхающих также будут и дети военнослужащих - контрактников, мобилизованных. Отбор участников заезда курировали главы муниципалитетов.

Губернатор отметил, что не видел детей чиновников в списках, и выразил уверенность в том, что «по блату» никто никого не отправляет.

Что касается второй смены – решение принималось еще года полтора назад. Туда отправятся дети из проекта «Время 31-х».

- Дети активные. Дети, которые ищут, несмотря на свой юный возраст, создают проекты развития в различных областях. Их нужно поддерживать, - подчеркнул губернатор.

Глава Белгородской области также сообщил, что уже на следующей неделе будет опубликован порядок отбора на последующие смены, с которым все родители и законные представители смогут ознакомиться.

Справка:

Детский санаторий «Бригантина «Белогорье» расположен в юго-западной части Крымского полуострова, в поселке Заозерное, в 8 км от Евпатории и в 70 км от Симферополя. Его территория - более 13 га. Комплекс рассчитан на 300 мест. Здание находится на первой береговой линии. На территории расположены дендрологический парк, спортивные площадки: футбольное поле, теннисный корт, волейбольная площадка и многое другое.