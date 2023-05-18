Белгородский губернатор сообщил о гибели двух жителей региона

Гладков: "ВСУ убили мирных жителей, когда они находились в огороде и сажали картошку" Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В результате обстрела ВСУ в селе Нижнее Березово Шебекинского городского округа погибли два местных жителя. Информацию об этом подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Еще одного человека в тяжелом состоянии машина скорой помощи доставляет в больницу.

- В селе Нижнее Березово Шебекинского округа погибли два человека, еще одного в тяжелом состоянии доставляют в больницу. ВСУ убили мирных жителей, когда они находились в огороде и сажали картошку, - написал глава Белгородской области в телеграм-канале.

Под обстрел со стороны Украины сегодня, 18 мая, также попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Никто из жителей не пострадал. Были повреждение сетей газо- и электроснабжения. Глава Белгородской области также сообщил, что на место происшествия выехали оперативные и аварийные службы. Специалисты сразу приступили к устранению последствий обстрела.