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Общество18 мая 2023 8:12

В Белгородской области на 4 дня запретят продажу алкоголя

Ограничения будут действовать на время проведения «последних звонков» и в Международный день защиты детей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Ограничения будут действовать 22, 23, 24 мая и 1 июня 2023 года.

Ограничения будут действовать 22, 23, 24 мая и 1 июня 2023 года.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На территории Белгородской области запретили продажу алкогольной продукции на время проведения школьных «последних звонков». Ограничения будут действовать 22, 23 и 24 мая 2023 года. Кроме того, запрет на реализацию алкоголя коснется и 1 июня – в Международный день защиты детей.

Подпунктом 2 пункта 1 статьи 2 закона Белгородской области от 28.04.2016 г. № 71 «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции» не допускается розничная продажа алкогольной продукции в дни проведения в муниципальных общеобразовательных организациях выпускных праздничных мероприятий, посвященных окончанию школы, а также в предшествующий день, и день, следующий за датой проведения мероприятий, и в Международный день защиты детей (1 июня).

Отметим, что запрет на продажу алкоголя распространяется только на розничные торговые точки. Пиво и пивные напитки также будут под запретом, наряду с крепким алкоголем. А вот о во кафе и ресторанов такой запрет не коснется.

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