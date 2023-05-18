В Белгородской области на 4 дня запретят продажу алкоголя

Ограничения будут действовать 22, 23, 24 мая и 1 июня 2023 года. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На территории Белгородской области запретили продажу алкогольной продукции на время проведения школьных «последних звонков». Ограничения будут действовать 22, 23 и 24 мая 2023 года. Кроме того, запрет на реализацию алкоголя коснется и 1 июня – в Международный день защиты детей.

Подпунктом 2 пункта 1 статьи 2 закона Белгородской области от 28.04.2016 г. № 71 «О регулировании отдельных вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции» не допускается розничная продажа алкогольной продукции в дни проведения в муниципальных общеобразовательных организациях выпускных праздничных мероприятий, посвященных окончанию школы, а также в предшествующий день, и день, следующий за датой проведения мероприятий, и в Международный день защиты детей (1 июня).

Отметим, что запрет на продажу алкоголя распространяется только на розничные торговые точки. Пиво и пивные напитки также будут под запретом, наряду с крепким алкоголем. А вот о во кафе и ресторанов такой запрет не коснется.