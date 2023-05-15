«Последний звонок» в Белгороде пройдет в очном формате для выпускников 9 и 11 классов

Во время праздника в местах проведения мероприятий будет действовать пропускной режим и усилена охрана. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Количество школьников на линейке в очном формате не должно превышать 200 человек. Школы с большой численностью учеников 9 и 11 классов проведут две линейки в разное время. Об этом сегодня, 15 мая, на оперативном совещании правительства Белгородской области сообщил министр образования области Андрей Милехин.

Во время праздника в местах проведения мероприятий будет действовать пропускной режим и усилена охрана. Предварительно площадки обследуют сотрудники УМВД и кинологи. Состав гостей на последнем звонке будет согласован с руководством школы заранее.

- Вопрос безопасности на сегодняшний день является главным для нас, - отметил губернатор Вячеслав Гладков. - Конечно, это уникальный праздник в жизни любого ребенка. Все с нетерпением его ждут. Мы не можем допустить трагедий. Мы должны сделать все, чтобы жизни и здоровье ребят были спасены. Поэтому важно провести индивидуальную работу на местах. Самое главное, чтобы никакой самодеятельности здесь не было.