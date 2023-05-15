В Белгороде от обстрелов ВСУ пострадали 706 квартир

Только за последние десять дней в Шебекинском городском округе повреждены 108 квартир и домов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня, 15 мая, в ходе оперативного совещания правительства Белгородской области, главы администраций приграничных муниципальных образований рассказали о ходе работ по восстановлению и ремонту жилых помещений, пострадавших от обстрелов ВСУ.

Так, в Белгороде было повреждено 247 индивидуальных жилых домов: на сегодняшний день восстановлено 230 домов, в стадии восстановления – 17. Кроме того, в областном центре повреждено 706 квартир, из которых на данный момент восстановлено 694. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В Белгородском районе повреждено 806 частных домовладений и три квартиры. За прошедшую неделю было повреждено еще 13 домов. В 433 жилых помещениях работы по восстановлению уже завершены. В остальных домовладениях к ремонту приступить невозможно из-за введенного режима ЧС в ряде приграничных сел.

В Шебекинском городском округе было повреждено 744 жилых помещений, из них восстановлено 647 единиц. В работе сейчас находятся 197 помещений. Только за последние десять дней в округе было повреждено 108 квартир и домов.

В Грайворонском городском округе ущерб нанесен одной квартире и 299 частным домовладениям, из которых 13 попали под обстрел в течение прошлой недели. Одна квартира и 284 дома уже отремонтированы.

В Валуйском городском округе повреждено 433 жилых помещения (+ шесть за последнюю неделю), 357 уже восстановлено. 56 поврежденных домовладений и две квартиры сейчас находятся в зоне ЧС.

В Краснояружском районе повреждено 110 жилых помещений, 91 - уже восстановлено. Повреждения в 10 домовладениях были зафиксированы на прошлой неделе. Сейчас восемь квартир не подлежат ремонту и еще один дом находиться в зоне ЧС.