В Белгороде губернатор открыл Центр развития военно-спортивной подготовки

Инструкторами для детей старшего возраста выступят ветераны воинских и силовых подразделений. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

По всей стране всего 12 таких центров. Первыми обучающимися станут 300 юношей — ученики десятых классов школ Белгорода, Белгородского района и Яковлевского городского округа.

Учебная программа Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания рассчитана на 144 часа и включает в себя огневую, тактико-специальную, инженерную подготовки изучение БПЛА, тактической медицины, приборов связи и патриотическое воспитание. Для этого закуплено все необходимое снаряжение и оборудование. Учиться ребята будут во внеурочное время с 13.00 до 17.00 часов.

- Центр рассчитан, как на работу со старшеклассниками, которые сидят сейчас здесь, так и на работу по подготовке к службе в вооруженных силах. Надеюсь, что вы поделитесь своими впечатлениями, потому что многие вещи, конечно, будем менять в процессе работы. Наша задача — выстроить этот процесс максимально эффективным и, конечно, очень хочу, чтобы уже через 2-3 месяца мы открыли такие центры во всех 22 муниципальных образований в области, — обратился к ребятам и их инструкторам глава региона.

Инструкторами для детей старшего возраста выступят ветераны воинских и силовых подразделений. Наставники прошли трехмесячное обучение в академии спецназа в Гудермесе, а также в Центре знаний «Машук» и на базе Московского государственного университета. Программа подготовки инструкторов включала самый широкий спектр дисциплин – от тактико-специальных до педагогических.

- Мы очень быстро провели огромный объем работы, в первую очередь, конечно, подготовили инструкторов. Но, если честно, значительную практику они получили на предыдущих местах службы, практически все имеют боевой опыт, — отметил губернатор Белгородской области.

Отметим, что Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи Белгородской области — единственный в ЦФО. Его создание на территории региона инициировал губернатор Вячеслав Гладков.